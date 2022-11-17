«Известия»: в ГД предложили внести проект об упрощении продажи жилья с детскими долями

В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями, например, приобретенного с использованием материнского капитала. Об этом сообщают «Известия».

В ближайшее время планируется внесение соответствующего законопроекта в Госдуму. Предлагается дать возможность менять принадлежащие детям квадратные метры на аналогичную долю в квартире близкого родственника, указала одна из авторов инициативы, председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В настоящее время такая процедура запрещена согласно пункту 3 статьи 37 Гражданского кодекса РФ. При покупке другой квартиры вместо той, где использовался маткапитал, сделку приходится согласовывать в органах опеки, из-за чего продавец зачастую вынужден продавать недвижимость со скидкой, пояснил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

В некоторых случаях совершить сделку невозможно, например, заключить договор долевого участия на еще не построенный объект, говорится в пояснительной записке. Некоторые граждане хотят провести обмен между несколькими своими квартирами или продать жилье, чтобы получить деньги, но органы опеки в основном запрещают продажу недвижимости с перечислением средств на банковский счет ребенка, если не приобретается иное жилье.

Светлана Разворотнева указала, что законопроект, разрешающий обмен между детьми и их близкими родственниками, станет первым шагом для решения подобных проблем.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по поддержке доходов семей с детьми напомнил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года, и ежегодно средства из нее получают порядка миллиона семей.