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15:48, 17 ноября 2022Экономика

Россиян предупредили о краже денег при переводе между своими счетами

«Известия»: мошенники убеждают россиян переводить деньги между своими счетами

Фото: Taylor Grote / Unsplash

Мошенники начали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках, чтобы потом украсть средства. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем стараются убедить жертву перевести туда как можно больше денег с других счетов, чтобы разом вывести средства, предупреждают в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

Так как перечисление между своими счетами кажется безопасным, такому сценарию доверяют быстрее, отмечают эксперты. Кроме того, подобные операции не вызывают подозрения у банков. Злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы уговорить клиента перечислить деньги в другой банк: от «выгодных инвестиций» до «риска сохранности средств», отметил вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев.

Ранее сообщалось, что в сети выросло количество объявлений от частных лиц и компаний о предоставлении услуг установки банковских приложений, которые были удалены из магазина App Store. Программы являются вирусами или крадут персональные данные пользователей, отмечают эксперты.

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Платон Щукин
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