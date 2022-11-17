Россиян предупредили о краже денег при переводе между своими счетами

«Известия»: мошенники убеждают россиян переводить деньги между своими счетами

Мошенники начали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках, чтобы потом украсть средства. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем стараются убедить жертву перевести туда как можно больше денег с других счетов, чтобы разом вывести средства, предупреждают в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

Так как перечисление между своими счетами кажется безопасным, такому сценарию доверяют быстрее, отмечают эксперты. Кроме того, подобные операции не вызывают подозрения у банков. Злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы уговорить клиента перечислить деньги в другой банк: от «выгодных инвестиций» до «риска сохранности средств», отметил вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев.

Ранее сообщалось, что в сети выросло количество объявлений от частных лиц и компаний о предоставлении услуг установки банковских приложений, которые были удалены из магазина App Store. Программы являются вирусами или крадут персональные данные пользователей, отмечают эксперты.