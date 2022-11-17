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10:35, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с установкой банковских приложений

Эксперт «Информзащиты» Чич предостерег от скачивания непроверенных банковских приложений

Фото: Shutterstock

В сети выросло количество объявлений от частных лиц и компаний о предоставлении услуг установки банковских приложений, которые были удалены из магазина App Store. Опрошенные «Известиями» эксперты предупреждают: авторами этих объявлений могут быть мошенники.

Преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов рассказал, что когда люди откликаются на такие объявления, им присылают посторонние программы. По словам эксперта, эти программы либо являются вирусами, либо крадут персональные данные пользователей и данные их банковских карт и счетов и пересылают их злоумышленникам.

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От скачивания банковских приложений из непроверенных источников предостерег и эксперт «Информзащиты» Шамиль Чич. По его словам, любые сделки, предполагающие передачу личной информации, переход по неизвестным ссылкам и установку программ не с официальных площадок, несут опасность для пользователей.

Специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов уточнил, что под видом удаленных из App Store банковских приложений могут распространяться их модифицированные копии, которые похищают учетные данные аккаунтов других приложений, обеспечивают злоумышленникам удаленный доступ к микрофону и камере, а также отправляют и перехватывают сообщения.

Ранее стало известно о новом способе обмана, который придумали мошенники на фоне распродаж. Уточнялось, что злоумышленники создают с помощью специальных ботов в мессенджере Telegram фишинговые ресурсы, которые внешне похожи на сайты крупных интернет-магазинов.

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Евгения Наумова
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