Макака подружилась со щенком и начала таскать его на верхушки деревьев

The Telegraph: в Бангладеш обезьяна приютила щенка

Обезьяна, обитающая в столице Бангладеш Дакке, подружилась со щенком и начала таскать его с собой на верхушки деревьев. Об этом сообщает The Telegraph.

На сделанных очевидцами кадрах видна макака, которая приютила щенка в лесопарке Рамна-Парк — зоне отдыха, расположенной в центре города. На кадрах видно, как обезьяна нежно прижимается к щенку. При этом ее питомец выглядит абсолютно спокойным.

Примат гладит и обнимает животное, посадив его к себе на колено, а затем поднимает его на верхушки деревьев. Также обезьяна берет щенка на руки и ходит с ним по лесопарку.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Чхаттисгарх обезьяна усыновила щенка и отказалась возвращать его людям. Макака утащила собаку на крышу сарая и несколько дней ухаживала за ней, кормила ее и следила, чтобы та не свалилась на землю.