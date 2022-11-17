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21:34, 17 ноября 2022Мир

Американский политолог объяснил действия России расширением НАТО

Политолог Миршаймер заявил, что расширение НАТО вынудило Россию предпринять действия
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер объяснил действия России расширением НАТО и желанием альянса превратить Украину в бастион Запада. Об этом он рассказал в интервью журналу The New Yorker.

По мнению политолога, есть «огромный объем доказательств» того, что «расширение НАТО и в более широком смысле политика превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией» подтолкнули Москву к проведению специальной военной операции. Он отметил, что президент России Владимир Путин «ясно говорил» об опасениях, что «Украина становится западным бастионом на границе России». «Для них это было экзистенциальной угрозой. Это было просто неприемлемо», — добавил Миршаймер.

Профессор подчеркнул, что действия России в ходе спецоперации направлены на предотвращение формального или фактического вступления Украины в НАТО. По его словам, нет каких-либо свидетельств стремления Москвы «завоевать Украину».

Ранее политолог Марат Баширов исключил нападение Москвы на страны Североатлантического альянса. По его мнению, у России нет необходимости менять свою оборонительную стратегию в отношении НАТО, поскольку государство не нуждается в новых территориях.

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Марина Совина
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