Политолог исключил изменение стратегии России в отношении НАТО

Политолог Баширов назвал ненужным для России изменение стратегии в отношении НАТО

У России нет необходимости менять свою оборонительную стратегию в отношении НАТО, поскольку государство не нуждается в новых территориях. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Марат Баширов. Он исключил нападение Москвы на страны Североатлантического альянса.

Стратегия не меняется

Выводы издания Newsweek о том, что Россия хочет «преподнести сюрприз» НАТО, изменив статус-кво, несмотря на приверженность оборонительной стратегии, политолог назвал недостоверными.

Стратегии есть только две — или оборонительная, или наступательная Марат Баширов политолог

«Оборонительная стратегия так и остается. Более того, президент подписал новую морскую доктрину, и она тоже направлена только на защиту суверенитета Российской Федерации, ничего более. Там, правда, сказано, что мы будем твердо отстаивать эти цели, но ничего про атакующие задачи не говорится. Вот косвенное доказательство того, что это очередная провокация и очередной фейк, чтобы запугать несчастного западного читателя», — объяснил свою точку зрения Марат Баширов

«Нет необходимости»

Основания для такого прогноза основаны на отчете оборонного колледжа НАТО, в котором говорится, что Россия может напасть на одно из государств-членов военного блока. Поводов для этого у Москвы нет, уверен Марат Баширов.

«Во-первых, это (приверженность оборонительной стратегии — прим. "Ленты.ру") записано во всех стратегических документах. Во-вторых, нет необходимости. У нас достаточно земли, достаточно выходов к морю, мы не такая маленькая страна, у которой есть транспортные, энергетические или сельскохозяйственные проблемы. Россия — самодостаточное государство, исходя из этого мы вырабатываем стратегии. Нам бы это сохранить, что называется», — объяснил он.

При этом политолог не исключил провокаций со стороны Североатлантического альянса.

«НАТО регулярно занимается провокациями. То, что сейчас происходит на Украине — это и есть проявление политики НАТО. Они постоянно подходят к нашим границам, и это совершенно не оборонительная история. Это часть гибридной войны. Или очередная история, когда они решили принять Финляндию и Швецию в состав НАТО, — страны, которые жили с нейтральным статусом, и им было хорошо. Но запугали и затолкали фактически в военный блок. НАТО мечтало бы, только Россия делать этого не будет», — заключил Марат Баширов.

4 июля Североатлантический альянс официально признал Россию главной угрозой. Согласно новой концепции, цель Москвы — дестабилизировать государства на востоке и юге от стран-участников НАТО.