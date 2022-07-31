В США заявили о планах Москвы преподнести НАТО неприятный сюрприз

Newsweek: Россия готовит НАТО неприятный сюрприз в виде смены статуса-кво

Москва может преподнести НАТО «неприятный сюрприз» в виде смены статуса-кво, несмотря на приверженность стратегии обороны. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Основания для прогноза худшего развития событий появились на фоне доклада блока Североатлантического альянса о ходе спецоперации на Украине.

«Сохранение способности участия и в операциях против НАТО могут объяснить некоторые особенности и "сюрпризы" армии РФ на Украине. Например, в постепенном развертывании старых и менее точных систем вооружения, ограниченном использовании авиации, а также сдержанных атаках в киберпространстве», — пишет издание.

Западные аналитики считают, что Россия может изменить статус-кво, несмотря на приверженность стратегии оборонительного характера.

4 июля НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать государства на востоке и юге от стран-участников Североатлантического альянса.

