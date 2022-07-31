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США и НАТО названы угрозами в новой морской доктрине России

Курс США на доминирование в Мировом океане назван угрозой в новой морской доктрине России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В новой морской доктрине России, утвержденной президентом Владимиром Путиным, действия США и рост активности НАТО названы среди основных угроз безопасности страны. Об этом говорится в документ, размещенном на портале правовой информации.

В частности, вызов для безопасности России создает «стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов». В документе утверждается, что Вашингтон и его союзники стремятся ограничить доступ России к ресурсам мирового океана и важным морским транспортным коммуникациям.

Обеспокоенность Москвы также вызывает продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и участившиеся учения альянса в акваториях морей, омывающих Россию. Кроме того, российские власти обвинили ряд государств в стремлении ослабить контроль России над Северным морским путем, добавив, что рост иностранного военно-морского присутствия в Арктике увеличивает риск конфликта в этом регионе.

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Виктория Кондратьева
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