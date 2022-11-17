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00:59, 17 ноября 2022Россия

Стало известно о подготовке ВСУ провокации в Харьковской области

Разведка ЛНР: ВСУ готовят крупную провокацию, чтобы отвлечь внимание от ракет в Польше

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские военные готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, пишет РИА Новости.

По его словам, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят устроить крупную провокацию.

«Киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что фотоснимки обломков ракеты, которые были обнаружены в Польше, идентифицированы как элементы системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 Украины. Во вторник, 15 ноября, стало известно о падении двух ракет на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Погибли два человека.

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Марина Совина
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