Минобороны назвало обнаруженные в Польше обломки ракеты элементами С-300 Украины

МО: обнаруженные в Польше обломки ракеты идентифицированы как элементы ПВО С-300 Украины

Опубликованные во вторник, 15 ноября, в Польше фотоснимки обломков ракеты, которые были обнаружены в Польше, идентифицированы как элементы ПВО С-300 Украины. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, обнаруженные в населенном пункте Пшеводув обломки ракеты однозначно «идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины».

Ранее в Минобороны уточнили, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении российских ракет в польском Пшеводуве выглядят намеренной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что удары по Украине были нанесены на удалении от польской границы.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером 15 ноября. Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Как сообщало польское радио ZET со ссылкой на источники, в результате погибли два человека. Власти Польши не подтвердили гибель людей, но в польском дипломатическом ведомстве заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.