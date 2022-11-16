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12:21, 16 ноября 2022Россия

Минобороны России прокомментировало инцидент с падением ракет в Польше

Минобороны заявило, что удары по Украине были нанесены на удалении от польской границы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары только по Украине — места поражения находились на удалении от украинско-польской границы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Хотим подчеркнуть, — высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Как сообщило польское радио ZET со ссылкой на источники, в результате погибли два человека. Руководство Польши не подтвердило гибель людей, но в польском дипломатическом ведомстве заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Запад «сквозь зубы» признает, что обломки ракет принадлежат не России, а Украине. Сенатор указал, что на территорию Польши упали обломки от двух украинских С-300, которые используются средствами ПВО.

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Анастасия Шейкина
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