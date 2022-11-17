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22:05, 17 ноября 2022Бывший СССР

Одесские власти заявили о крайне сложной ситуации с энергоснабжением

Глава Одесской области Марченко: в регионе крайне сложная ситуация с энергоснабжением

Фото: Wioletta Płonkowska / Unsplash

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в регионе является крайне сложной. Об этом глава областной администрации сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация крайне сложная, поэтому пришлось ввести несколько графиков отключений одновременно, причем один накладывается на другой», — сказал он. Марченко добавил, что даже полное отключение в регионе всего, что возможно, оказалось недостаточным. По словам губернатора, в некоторых домах свет отсутствует уже больше суток. Он уточнил, что было принято решение об отключении некоторых работающих линий, чтобы поддержать неработающие.

Марченко также напомнил о повреждении объекта инфраструктуры, которое произошло утром 17 октября. Сообщалось, что ночью украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть дронов-камикадзе, а утром российские войска нанесли удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

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Варвара Кузьмина
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