Режиссер Квентин Тарантино назвал «Однажды в… Голливуде» своим лучшим фильмом

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм. Об этом сообщает Variety.

«Годами люди спрашивали меня о таких вещах. И я говорил что-то в духе: "О, это все мои детища". В действительности я считаю, что "Однажды в… Голливуде" — мой лучший фильм», — сказал режиссер.

Премьера фильма состоялась 21 мая 2019 года на Каннском кинофестивале. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Кроме того, в нем снялись Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Марго Робби и Люк Перри.

В прошлом году Тарантино выпустил роман «Однажды в... Голливуде». Он подчеркивал, что это не банальная новеллизация его оскароносного фильма, а его полное «переосмысление». «Дело не только в том, что я беру сценарий, а затем разбиваю на главы, как в романе. Я пересказал эту историю как роман. Так что это не похоже на "О, ладно, у него, видимо, осталось несколько сцен, поэтому он просто взял сценарий, переработал его и добавил их". Это было полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание. Некоторые сцены были оставлены за пределами монтажной комнаты при создании фильма, но я провел так много исследований», — поделился Тарантино. Он добавил, что писал книгу пять лет.