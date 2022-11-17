Российский посол в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными

Посол России в Канаде Степанов призвал сохранять контакты с зарубежными военными

Россия считает необходимым сохранять открытыми каналы коммуникаций с зарубежными военными, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CTV.

Журналист попросил его прокомментировать падение украинской ракеты на территории Польши. По мнению дипломата, это рискованная ситуация. «И именно поэтому Россия много лет и особенно в последние месяцы выступала за то, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации между военными во избежание недопониманий и неверных оценок», — призвал он.

Во вторник, 15 ноября, польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате погибли два человека.

Польский президент Анджей Дуда признал, что упавшая на территории страны ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.