У женщины изъяли вещи на миллионы рублей в Домодедово

У вернувшейся из Баку женщины изъяли вещи на 9,3 миллиона рублей в аэропорту Домодедово

Сотрудники аэропорта Домодедово в Москве изъяли у вернувшейся из Баку женщины вещи на миллионы рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ходе досмотра на таможне у пассажирки (имя и фамилия неизвестны) обнаружили часы, ювелирные украшения и одежду таких люксовых брендов, как Hermes, Tiffany&Co, Chanel, Pasquale Bruni и Cartier. Отмечается, что общая стоимость всех предметов роскоши составляет 9,3 миллиона рублей. При этом сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 2,6 миллиона рублей.

Согласно информации, по прилете пассажирка проследовала в «зеленый коридор» и привезенные с собой товары не задекларировала. Теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде.

Ранее сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку со 123 килограммами одежды люксовых брендов. По словам работников таможенного управления, женщина (имя и фамилия неизвестны) прилетела из Стамбула в Россию и сразу же проследовала в «зеленый» коридор. При этом она заявила, что у нее отсутствует товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у нее были обнаружены вещи таких марок, как Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.