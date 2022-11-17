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22:46, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Заявления Пентагона о необходимости переговоров с Россией насторожило Вашингтон

WSJ: в США испугались влияния военных на политику после заявления Пентагона о РФ и Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о необходимости переговоров России и Украины насторожили Вашингтон. Об этом заявил колумнист Сет Кропси (Seth Cropsey) в статье для газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, подобные заявления являются стратегически нерациональными. Кроме того, они также демонстрируют «те риски, которые влечет за собой назначение военных офицеров высшего звена на влиятельные политические должности».

Кроспи также отметил, что назначение генералов на такие ключевые должности создает возможности для серьезного конфликта между гражданскими и военными властями. «Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма, в рамках которого обретший политическую власть генерал Милли сменит министра обороны Остина или займет какое-то другое важное место в администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в статье WSJ. В заключение Кроспи подчеркнул, что решения о целях политики Вашингтона в конфликте на Украине должны приниматься только избранными должностными лицами.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предположил, что возможность проведения переговоров может появиться зимой. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.

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Марина Совина
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