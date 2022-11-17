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23:59, 17 ноября 2022Моя страна

В России запустили проект по созданию свитеров из шерсти местного производства

В России швеи создали 150 вещей из шерсти местного производства в рамках проекта «Связь»

Фото: unsplash

Онлайн-сервис «Яндекс Маркет» и движение экологических инициатив Go Circle запустили совместный проект «Связь», в рамках которого мастерицы создали одежду из материалов местного производства. Соответсвующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 17 ноября.

Так, в мероприятии приняли участие 91 мастерица из 59 городов России. Швеи произвели 150 свитеров из шерсти, при этом для цветных деталей они использовали пряжу от бывшего в употреблении трикотажа, отобранного при поддержке фонда «Второе дыхание» и проекта «Свалка». Вдобавок к вещи прилагается набор съемных помпонов, которые изготовили мастера села Великая Губа в Карелии.

Согласно материалу, на бирке каждого изделия расположили информацию о его создании. В частности, на этикетке указали имя мастерицы, ее город, а также время, за которое свитер был связан, в среднем от 60 до 200 часов. Отмечается, что кофты упакованы в водорастворимый пакет, а сопроводительная карточка выполнена из переработанной бумаги с семенами Алиссума.

Известно, что уникальные предметы гардероба доступны к покупке в Универмаге на «Яндекс Маркете» и в Peak Concept Store в Москве. Стоимость товара составляет 13 тысяч рублей.

В июле 2021 года сообщалось, что россияне посмотрят сериал об истории дизайна и о вещах, созданных в СССР. Уже начались съемки нового проекта «Советский дизайн». Первая серия должна вышла осенью прошлого года на платформе YouTube.

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Майя Пономаренко
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