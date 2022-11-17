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15:05, 17 ноября 2022Россия

Путин включил в состав СПЧ Коца, Демичеву, Шишкину и Мельникова

Президент Путин включил в состав СПЧ Коца, Демичеву, Шишкину, Белехову и Мельникова

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В него вошли десять новых членов, в том числе военный корреспондент Александр Коц и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также глава государства включил в обновленный состав совета руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» в Московской области Юлию Белехову, члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину, детского омбудсмена Ульяновской области Екатерину Смороду, председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова, ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии городы Москвы Алексея Мельникова и других.

Согласно документу, из состава СПЧ российский лидер исключил Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова, Ивана Засурского.

Решение было оформлено президентским указом. В задачи СПЧ входит оказание содействия президенту в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка предложений президенту по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

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Варвара Кошечкина
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