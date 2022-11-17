Путин обновил состав СПЧ

Президент России Путин исключил из СПЧ Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александа Асмолова, Ивана Засурского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства включил в обновленный состав Совета по правам человека военкора Александра Коца, который в настоящее время работает в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, в числе новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева, который до этого занимал должность прокурора Грозненского района. 28 октября глава государства внес кандидатуру Адаева в Совет Федерации для консультаций с сенаторами. 1 ноября она была поддержана на совместном заседании.