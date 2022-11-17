Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 17 ноября 2022Россия

Путин обновил состав СПЧ

Президент России Путин исключил из СПЧ Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александа Асмолова, Ивана Засурского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства включил в обновленный состав Совета по правам человека военкора Александра Коца, который в настоящее время работает в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, в числе новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева, который до этого занимал должность прокурора Грозненского района. 28 октября глава государства внес кандидатуру Адаева в Совет Федерации для консультаций с сенаторами. 1 ноября она была поддержана на совместном заседании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Диетолог перечислила продукты для восстановления печени
Рассказавший о радости после ухода россиян «херсонец» оказался военным из Киева
Подростка арестовали за убийство отмечавшего день рождения россиянина
Названо имя нового гендиректора СТС
Оценено изменение качества жизни пожилых россиян за десять лет
Путин обновил состав СПЧ
В Киргизии одобрили соглашение по делимитации границ с Узбекистаном
Татуировки на теле женщины сравнили в сети с разметкой хирурга перед операцией
В российском городе пятилетний мальчик попал в реанимацию из детского сада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.