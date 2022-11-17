Президент России Путин включил военкора Коца в состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин включил военкора Александра Коца в обновленный состав Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение было оформлено президентским указом.

«Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека следующие изменения (...) включить в состав Совета (...) Коц А. И. — специальный корреспондент акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда""», — говорится в указе.

Также Путин исключил из Совета по правам человека Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александа Асмолова, Ивана Засурского.

В задачи СПЧ входит оказание содействия президенту в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка предложений президенту по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

