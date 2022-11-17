Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:07, 17 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин дважды ударил ножом учившего его жизни знакомого

В Тюмени мужчину осудили на четыре года за нападение с ножом на учившего его жить приятеля

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Тюмени суд приговорил к четырем годам колонии местного жителя Виктора Быкова за нападение с ножом на знакомого. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Изначально мужчину обвиняли в покушении на убийство, однако суд переквалифицировал его действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что по месту жительства Быкова характеризуют отрицательно, также он состоит на учете у врача-психиатра. Россиянин отказался от дачи показаний и не признал вину.

По данным следствия, 3 октября прошлого года Быков выпивал вместе с матерью и родственниками. После этого он вместе с приятелем пошел в магазин за спиртным. По пути собеседник стал учить его жизни, между мужчинами возник конфликт. После возвращения домой мужчины продолжили ссориться и стали бороться на кухонном столе. Сестра Быкова попыталась их разнять, однако ей это не удалось — ее брат дважды ударил оппонента ножом в живот.

После этого Быков попытался оказать раненому медицинскую помощь и позвонил в скорую. Пострадавший очнулся в реанимации.

14 ноября сообщалось, что под Нижним Новгородом мужчина убил друга, завернул его тело в одеяло и выбросил с балкона

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В США исключили способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Мужчина повалил на землю ребенка, раздвинул ему ноги, поцеловал и попал на видео
В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке
Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира ATP
Раскрыт секрет молодости уличных торговцев в старой Москве
Киргизы отстали от узбеков на 40 лет
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты»
В ЛНР сообщили о массированном ракетном ударе ВСУ
Байден ответил на заявление Зеленского о принадлежности упавших в Польше ракет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.