Минобороны показало подготовку мобилизованных на танкодроме

Минобороны России опубликовало видео подготовки мобилизованных на танкодроме в Бурятии

Минобороны России показало на видео, как призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие совершенствуют навыки управления танками и боевыми машинами пехоты (БМП) в Бурятии. Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На записи демонстрируется, как во время тренировок экипажи на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2 отрабатывают оперативное занятие своих позиций на технике и скоростное преодоление участка пересеченной местности.

Для того, чтобы создать максимально приближенную к реальным условиям обстановку, на маршруте ставят естественные и искусственные преграды, ограничивающие маневренность и видимость. Для создания условий ограниченной видимости применяется, в частности, дым.

«Занятия с мобилизованными военнослужащими проходят под руководством опытных инструкторов, с учетом специфики ведения современных вооруженных конфликтов и специальной военной операции», — говорится в заявлении Минобороны.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что цели частичной мобилизации — призвать 300 тысяч человек — выполнены. Частичную мобилизацию объявили завершенной.

