Российский посол осудил реакцию СМИ на фоне встречи Вучича с советником Кадырова

Посол России в Сербии осудил критику СМИ после встречи Вучича с советником Кадырова

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил критику в оппозиционных СМИ республики после встречи сербского президента Александра Вучича и советника главы Чеченской Республики Турко Даудовым. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Президент Сербии Александр Вучич, приняв бурку и папаху от руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова на встрече с его советником Турко Даудовым, показал гостеприимство и уважение к чеченскому народу — одному из народов Российской Федерации. Мы глубоко благодарны господину президенту за этот жест», — написал дипломат. Он также указал, что подобная реакция СМИ является проявлением русофобии и отсутствия воспитания.

Ранее Вучич озвучил условия введения санкций против России. По его словам, это станет возможным только с «дамокловым мечом над головой».