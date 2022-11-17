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23:23, 17 ноября 2022Мир

Российский посол осудил реакцию СМИ на фоне встречи Вучича с советником Кадырова

Посол России в Сербии осудил критику СМИ после встречи Вучича с советником Кадырова
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил критику в оппозиционных СМИ республики после встречи сербского президента Александра Вучича и советника главы Чеченской Республики Турко Даудовым. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Президент Сербии Александр Вучич, приняв бурку и папаху от руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова на встрече с его советником Турко Даудовым, показал гостеприимство и уважение к чеченскому народу — одному из народов Российской Федерации. Мы глубоко благодарны господину президенту за этот жест», — написал дипломат. Он также указал, что подобная реакция СМИ является проявлением русофобии и отсутствия воспитания.

Ранее Вучич озвучил условия введения санкций против России. По его словам, это станет возможным только с «дамокловым мечом над головой».

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Варвара Кузьмина
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