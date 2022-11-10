В Сербии назвали условия введения санкций против России

Вучич: Сербия поддержит санкции против России только с «дамокловым мечом над головой»

Президент Сербии Александр Вучич назвал условия введения санкций против России. Он отметил после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, что власти страны поддержат рестрикции только с «дамокловым мечом над головой», передает агентство Tanjug.

Глава государства заявил, что выводы Совета национальной безопасности Сербии о поддержке территориальной целостности Украины при отказе от антироссийских санкций были обнародованы 270 дней назад и выдержали «наиболее тяжелое давление в сербской истории».

Вучич подчеркнул, что Белград не проводит политику санкций по отношению к тем, кто защитил государство в 2015 году, имея в виду вето России в Совбезе ООН на резолюцию Великобритании о геноциде в Сребренице, и кто помогал сохранить территориальную целостность страны.

«Это наша суть, политика… Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас дамоклов меч будет над головой», — подчеркнул президент Сербии.

Вучич добавил, что в настоящее время не видит подобной угрозы, а в случае, если он будет вынужден изменить свою позицию, то лично сообщит об этом гражданам.

Ранее правительство Германии на фоне спецоперации на Украине потребовало от властей Сербии сделать выбор между сотрудничеством с Россией и курсом на вступление в Европейский союз (ЕС).

