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17:04, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Германия потребовала от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией

ФРГ потребовала от Сербии выбрать между сотрудничеством с Россией и вступлением в Евросоюз
СюжетСанкции против России:

Фото: Zorana Jevtic / Reutrts

Правительство Германии на фоне спецоперации на Украине потребовало от властей Сербии сделать выбор между сотрудничеством с Россией и курсом на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Die Welt.

По словам представителя правительства ФРГ, слова которого приводит газета, необходимость принятия решений обостряется «в свете геополитических тенденций».

По данным издания, в Берлине «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия заключила соглашение об укреплении сотрудничества с Россией, поскольку это плохо согласуется с ожиданиями, что кандидаты на вступление в ЕС должны также принять санкции союза против Москвы.

«Если [президент Сербии Александр] Вучич решит привести свою страну к вступлению в ЕС, он заручится поддержкой федерального правительства. Если он выберет другой путь, это будет иметь обратные последствия», — сообщил газете источник в правительственных кругах.

В октябре Вучич заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России до тех пор, пока перед страной не возникнет угроз ее существованию.

За несколько дней до этого МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать санкции в отношении Москвы. По словам заместителя главы МИД Александра Грушко, такие действия не только аморальны и безнравственны, но и противоречат международному праву.

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Денис Савосин
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