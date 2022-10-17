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23:26, 17 октября 2022Мир

МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию

Замглавы МИД РФ Грушко раскритиковал давление Запада на Сербию по санкциям против России

Фото: Pixabay

Заместитель главы МИД России Александр Грушко раскритиковал давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать санкции в отношении России беспринципно. Об этом он заявил радиостанции Sputnik.

«Здесь никакой реальной политики нет, а есть желание наказать Сербию за строптивость, за ее принципиальную позицию, за то, что Сербия отстаивает свои национальные интересы», — сказал он, добавив, что западные страны уже перешли черту, потому что санкции против России незаконны, это совершенно очевидно, их введено порядка 12 тысяч, но сейчас они вводят против нас санкции таким образом, чтобы уже непосредственно наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти.

По словам Грушко, такие действия абсолютно не красят демократический режим Запада. «То, что делается в отношении Сербии, не только аморально и безнравственно, но и противоречит международному праву», — подчеркнул дипломат.

Власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.

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Марина Совина
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