На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута

Центр исследования энергетики Украины: энергосистему при блэкауте восстановят за 3-10 дней

В случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. Об этом пишет издание «УНН» со ссылкой на директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко.

«С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному — семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе», — цитирует издание.

По словам Харченко, после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, но ситуация остается сложной. Он отметил, что те, кто был отключен от электричества, уже имеют «очень лимитированны» доступ к нему.

Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что 15 ноября объекты энергосистемы страны подверглись мощнейшему обстрелу ракетных ударов с момента начала специальной операции России на территории Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

