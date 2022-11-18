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11:49, 18 ноября 2022Россия

В России выявили 5546 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5546 случаев коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 5546 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 525 567. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 18 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5680.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (931), Петербурге (494) и Свердловской области (437). Меньше всего — в Карачаево-Черкесии (один случай), а также в Ненецком округе, Ингушетии и Чечне (по два случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1136. За этот же период 6888 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 932 860.

За сутки умерли 60 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 333 человека.

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Анастасия Шейкина
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