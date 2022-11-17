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11:02, 17 ноября 2022Россия

В России выявили 5680 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5680 случаев коронавируса за сутки

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 5680 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 520 021 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 17 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5380.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1073), Петербурге (465) и Свердловской области (284). Меньше всего — в Ненецком округе, Ингушетии и Карачаево-Черкессии (по 1 случаю), а также на Чукотке (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1113. За этот же период 6735 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 925 972.

За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 273 человека.

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Анастасия Шейкина
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