В России выявили более пяти тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5380 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5380 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 514 341 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 16 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4431.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1041), Петербурге (442) и Свердловской области (286). Меньше всего — в Ненецком округе, Ингушетии и Туве (по 1 случаю), а также в Кабардино-Балкарии (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1219. За этот же период 6906 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 919 237.

За сутки умерли 63 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 212 человек.