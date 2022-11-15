В России выявили 4431 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4431 случая коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки обнаружили 4431 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 508 961. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 15 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4578.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (522), Санкт-Петербурге (439) и Свердловской области (289). Меньше всего было выявлено в Адыгее, Калмыкии и Туве (по одному случаю), в Еврейской автономной области и Карачаево-Черкессии (по два случая).

За минувшие сутки число госпитализаций в российских регионах составило 1399. За этот же период 6354 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 912 331.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 64 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 391 149 человек.