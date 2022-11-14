В России выявили 4578 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4578 случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки обнаружили 4578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 504 530. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 14 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5364.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (635), Санкт-Петербурге (406) и Свердловской области (287). Меньше всего было выявлено в Адыгее, на Алтае, в Ненецком автономном округе (по одному случаю), в Туве (два случая), в Северной Осетии и Сахалинской области (по три случая).

За минувшие сутки число госпитализаций в российских регионах составило 494. За этот же период 4460 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 905 977.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 61 летальный исход. За все время пандемии в стране скончались 391 085 человек.