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11:19, 13 ноября 2022Россия

В России выявили 5364 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5364 случаев коронавируса за сутки

Фото: Shutterstock

В России за сутки выявили 5364 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 499 952 человека. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 13 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5514.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (854), Санкт-Петербурге (391) и Свердловской области (293). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах и Республике Ингушетия (по 1 случаю), а также в Калмыкии (2 случая). В Северной Осетии и Туве за 24 часа не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

За минувшие сутки число госпитализаций составило 557. За этот же период 5072 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 901 517.

За сутки умерли 60 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались 391 024 человека.

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Евгения Куликова
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