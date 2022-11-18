Япония заявила о падении ракеты КНДР в своей исключительной экономической зоне

Премьер Кисида: запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии

Запущенная Северной Кореей ракета, предположительно, упала в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters.

Уточняется, что снаряд упал в 210 километрах к западу от острова Хоккайдо. Он также подчеркнул, что Токио не намерен мириться с повторяющимися пусками КНДР. «Мы заявили решительный протест Северной Корее. Северная Корея повторяет свои провокации с беспрецедентной частотой», — заявил Кисида.

О том, что выпущенный КНДР снаряд может упасть в экономической зоне Японии, ранее предупреждал японский МИД. По данным ведомства, ракета относится к классу межконтинентальных, сообщал ТАСС.

В начале ноября правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия в связи с запуском ракеты КНДР. Позднее власти уточнили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане.

