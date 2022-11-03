В Японии объявили тревогу из-за запуска ракеты КНДР

Жителей трех префектур в Японии призвали укрыться из-за запуска ракеты КНДР

Правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия в связи с запуском КНДР предположительно баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в стране сработала автоматическая система предупреждения. Сигнал передают национальное телевидение, а также приложения на телефонах. Жителям трех префектур рекомендовано укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

Позднее власти сообщили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане. В то же время ТАСС со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что ракета упала в Японском море. Всего сообщалось о трех запусках ракет со стороны КНДР. Одна из них пролетела 750 километров, ее максимальная высота полета составила две тысячи километров.

Ранее стало известно, что Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В начале октября выпущенная КНДР баллистическая ракета приводнилась в 3 тысячах километрах от Японии. Сообщалось, что скорость выпущенной Северной Кореей ракеты достигла 17 Махов.