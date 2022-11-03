КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

В Японии в связи с этим объявлена тревога. В стране сработала автоматическая система оповещения, ее сигналы передают национальное телевидение, приложения на телефонах. Жителей северо-востока страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких сооружениях.

Ранее «Рёнхап» передавало, что КНДР в среду пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов.

В начале октября выпущенная КНДР баллистическая ракета приводнилась в 3 тысячах км от Японии. Сообщалось, что скорость выпущенной Северной Кореей ракеты достигла 17 Махов.