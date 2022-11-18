Россия и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине

Россия и Китай выступили против резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности на Украине. Об этом сообщило постоянное представительство России в Вене в социальной сети Twitter.

В российской миссии уточнили, что резолюцию не поддержали страны мира, в которых живет большая часть населения планеты, а именно Китай, Индия, Пакистан, Кения, Намибия, Саудовская Аравия и ЮАР. Кроме того, ведомство раскритиковало резолюцию, посчитав ее непрофессиональной. «На заседании Совета управляющих МАГАТЭ 17 ноября была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине. Это еще один шаг к политизации работы МАГАТЭ», — говорится в сообщении постпредства.

Ранее МАГАТЭ объявило, что не нашло следов «грязной бомбы» на Украине. Отмечалось, что совет управляющих разделяет оценку генерального директора агентства Рафаэля Гросси, согласно которой, в трех местах на Украине не обнаружено незадекларированной ядерной деятельности.