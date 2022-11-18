Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 18 ноября 2022Мир

МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине

МАГАТЭ заявило, что не обнаружило следов «грязной бомбы» на Украине
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило следов грязной бомбы на Украине. Это следует из резолюции агентства, передает ТАСС

В сообщении говорится, что совет управляющих приветствует оценку генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Согласно ей, в трех местах на Украине не обнаружено признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации.

Ранее специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович сказал, что заявление МАГАТЭ о том, что свидетельств подготовки Украиной грязной бомбы не обнаружено, можно считать достоверным. По его словам, использование ядерных материалов контролируется достаточно серьезно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленского обвинили в попытке развязать Третью мировую войну
Пушков назвал виноватых в поведении Украины после ракетного инцидента в Польше
Группа мужчин годами усыпляла и тайно насиловала жен друг друга
Памфилова назвала западные страны демократическими оборотнями
Маск упрекнул юридические фирмы США в манипулировании клиентами
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине
США приготовились выпустить новые рекомендации по потолку цен на нефть из России
Мужчина с топором и мечом пытался попасть в редакцию газеты New York Times в США
Диетолог Гинзбург раскрыл простой способ снижения аппетита
«Русские хакеры» из Killnet сообщили об атаке на сайт Белого дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.