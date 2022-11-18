МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине

МАГАТЭ заявило, что не обнаружило следов «грязной бомбы» на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило следов грязной бомбы на Украине. Это следует из резолюции агентства, передает ТАСС

В сообщении говорится, что совет управляющих приветствует оценку генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Согласно ей, в трех местах на Украине не обнаружено признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации.

Ранее специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович сказал, что заявление МАГАТЭ о том, что свидетельств подготовки Украиной грязной бомбы не обнаружено, можно считать достоверным. По его словам, использование ядерных материалов контролируется достаточно серьезно.