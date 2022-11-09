Выводы МАГАТЭ о разработке «грязной бомбы» на Украине оценили

Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович допустил сокрытие сведений о «грязной бомбе» от МАГАТЭ

Заявление МАГАТЭ о том, что свидетельств подготовки Украиной грязной бомбы не обнаружено, можно считать достоверным, заявил специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что использование ядерных материалов контролируется достаточно серьезно.

«МАГАТЭ знает, что и где искать, но только на тех объектах, которые находятся под ее гарантиями, — сказал Стефанович. — Так что теоретически какие-то работы могли просто скрыть и свернуть. Тем не менее заявление организации о том, что на данный момент свидетельств о подготовке "грязной бомбы" не обнаружено, можно считать достоверным».

По словам специалиста, контроль за ядерными материалами осуществляется на достаточно высоком уровне. Кроме того, Украина ни разу не была замечена в нарушении требований МАГАТЭ по безопасности. Но все же, отметил Стефанович, учитывая то, что в стране с советских времен достаточно хорошо была развита ядерная отрасль, нельзя полностью исключить незадекларированную активность.

Команда МАГАТЭ в ходе инспекции на ядерных объектах не нашла признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27).