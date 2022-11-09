МАГАТЭ не нашло признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси: агентство не нашло признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине

Команда МАГАТЭ в ходе инспекции на ядерных объектах не нашла признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), передает РИА Новости.

Гросси рассказал, что в течение нескольких дней после сообщений Москвы о «грязной бомбе» агентство собрало специальную команду экспертов для изучения трех ядерных объектов. «И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению», — пояснил он.

24 октября стало известно о визите Гросси на Украину, чтобы убедиться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Глава агентства принял официальное приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и намеревался посетить мирные объекты страны для проверки.

