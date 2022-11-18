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23:57, 18 ноября 2022Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожья прозвучали взрывы

ТСН: в подконтрольной Киеву части Запорожья прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское агентство ТСН.

Сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

Издание «Страна», в свою очередь, сообщило, что в городе прозвучали пять взрывов. «Из Запорожья сообщают о пяти взрывах. В центре они были хорошо слышны», — пишет издание.

Telegram-канал «Военный осведомитель» публикует кадры очевидцев. На видеозаписи слышны звуки автомобильных сигнализаций, затем раздается взрыв.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога сработала в Никополе Днепропетровской области Украины.

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Марина Совина
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