ТСН: в подконтрольной Киеву части Запорожья прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

В городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское агентство ТСН.

Сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

Издание «Страна», в свою очередь, сообщило, что в городе прозвучали пять взрывов. «Из Запорожья сообщают о пяти взрывах. В центре они были хорошо слышны», — пишет издание.

Telegram-канал «Военный осведомитель» публикует кадры очевидцев. На видеозаписи слышны звуки автомобильных сигнализаций, затем раздается взрыв.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога сработала в Никополе Днепропетровской области Украины.