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09:00, 19 ноября 2022Экономика

Россиянам перечислили способы покупки авто в Европе

Автоэксперт Субботин: при наличии шенгена россиянин сам может купить авто в Европе

Фото: Unsplash

При наличии шенгена россиянин может купить авто в Европе самостоятельно, сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил возможные способы покупки машины.

Ранее российские дилеры предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более чем на четыре месяца.

«Первое: если у вас есть шенген, то заехать через третьи страны в Европу можно. Для этого должны быть веские причины, которые оговорены странами, например, наличие родственников. Если гражданина пустили в шенгенскую зону, и он купил машину, то на этом авто он может выехать на территорию России через другие страны Евросоюза, например, Польшу. Потому что запрета на выезд и на перемещение нет», — сообщил Субботин.

Еще одни вариант — это когда машины привозят в Россию при помощи граждан Белоруссии или других стран СНГ, поделился автоэксперт. «Для них при наличии визы въезд не ограничен. И они спокойно пригоняют машины на территорию России», — рассказал он.

Третий путь: россиянин может прилететь в Европу, выбрать машину, и ее перегонят в Россию

Вячеслав Субботинавтоэксперт

«И четвертый вариант — когда гражданин на аукционе заказывает автомобиль, и ее привозят те, кто профессионально этим занимается. Это уже будут граждане тех стран, откуда вывозится автомобиль», — сказал Субботин.

Автоэксперт отметил, что все четыре схемы довольно активно сейчас используются гражданами России при приобретении автомобилей.

Ранее японский автопроизводитель Mazda принял решение избавиться от активов в России — компания передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто».

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Алена Шевченко
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