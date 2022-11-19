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18:46, 19 ноября 2022Мир

Миллиардер Блумберг извинился за выступление Бориса Джонсона

Миллиардер Блумберг извинился за выступление Бориса Джонсона на форуме в Сингапуре

Фото: Brian Losness / Reuters

Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг принес извинения за выступление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время Нового экономического форума в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как пишет издание, Блумберг, пригласивший Джонсона на мероприятие, извинился за выступление бывшего британского премьера, который резко раскритиковал Китай, назвав КНР «принудительной автократией».

По словам миллиардера, высказывание политика является сугубо его личным мнением. «Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер (Борис Джонсон – прим. «Ленты.ру»), примите мои извинения», — обратился Блумберг к участникам форума, среди которых, предположительно, были китайские бизнесмены.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G20 назвал Китай самой большой угрозой для экономической безопасности Соединенного Королевства. Он также добавил, что в Лондоне намерены оказывать поддержку Тайваню в «противостоянии китайской агрессии».

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Виктория Кондратьева
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