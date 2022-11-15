Риши Сунак заявил об угрозе Китая для экономической безопасности Великобритании

Британский премьер Сунак: Китай является угрозой для экономической безопасности страны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G20 заявил, что Китай является самой большой угрозой для экономической безопасности страны. Об этом сообщает газета Times.

«Я честно выражаю свое мнение о Китае. Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу… скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, (Китай — прим. «Ленты.ру») представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности», — цитирует издание слова Сунака.

В ходе своего выступления премьер Великобритании также добавил, что в Лондоне будут оказывать поддержку Тайваню в «противостоянии китайской агрессии».

По словам Сунака, западные государства в значительной степени согласны с Великобританией в том, что Китай представляет собой «системный вызов» ценностям и интересам других стран Запада. Однако Сунак подчеркнул, что без диалога с Пекином будет невозможным решение глобальных проблем, в числе которых изменение климата и конфликт на Украине.

О своем желании поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» Риши Сунак заявлял еще в понедельник.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.