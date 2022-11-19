В Минобороны назвали число сбитых в ДНР и ЛНР украинских беспилотников

В Минобороны заявили о десяти сбитых в ДНР и ЛНР украинских беспилотниках

За последние сутки в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты в районах населенных пунктов Кременная и Новокраснянка в ЛНР, а также в районах Новотроицкого, Максимовки, Ольгинки и Угледара в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы. Отмечается, что ликвидированная РЛС находилась в районе Авдеевки в ДНР.