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14:16, 19 ноября 2022Россия

В Минобороны назвали число сбитых в ДНР и ЛНР украинских беспилотников

В Минобороны заявили о десяти сбитых в ДНР и ЛНР украинских беспилотниках

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За последние сутки в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты в районах населенных пунктов Кременная и Новокраснянка в ЛНР, а также в районах Новотроицкого, Максимовки, Ольгинки и Угледара в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы. Отмечается, что ликвидированная РЛС находилась в районе Авдеевки в ДНР.

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Варвара Кошечкина
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