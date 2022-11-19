Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы

ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы США в районе Авдеевки в ДНР

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в субботу, 19 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о системе AN/TPQ-50. Станция была поражена в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Также известно, что в целом в ходе наступательных действий в регионе Вооруженными силами России ликвидировано более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

19 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, подразделения Народной милиции освобождают Артемовск, продвигаясь дом за домом.