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17:35, 19 ноября 2022Мир

Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским

Британский премьер Сунак пообещал быть до конца с Украиной и президентом Зеленским

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Сунак заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и Зеленским.

Британский премьер прибыл с визитом в Киев 18 ноября. Как заявил украинский лидер, в ходе проведенных переговоров они обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.

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Виктория Кондратьева
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