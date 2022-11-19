Премьер Великобритании прибыл в Киев

Британский премьер Сунак прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что по прибытии в украинскую столицу Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил глава республики, в ходе переговоров политики обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.

Ранее сообщалось об отмене встречи британского премьера и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20. По словам замглавы политической редакции The Guardian Джессики Элгот, их переговоры были отложены из-за инцидента с ракетами в Польше.