Встречу Сунака и Си Цзиньпина на G20 отменили из-за инцидента в Польше

Встречу Сунака и Си Цзиньпина на G20 отменили из-за инцидента с ракетами в Польше

Встречу премьер-министра Великобритании Риши Сунака и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 отменили. Об этом сообщила заместитель главы политической редакции The Guardian Джессика Элгот.

«Двусторонняя встреча Сунака с лидером Китая Си была отменена сегодня днем ​​из-за нехватки времени в связи с экстренным заседанием утром по поводу падения ракет в Польше», — написала журналистка на своей странице в Twitter.

Представитель МИД Китая Мао Нин призвал все стороны конфликта сохранять спокойствие, чтобы не допустить эскалации на Украине на фоне произошедшего инцидента.

Ранее Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили инцидент с ракетой, упавшей на территории Польши, и выразили поддержку проводящемуся расследованию.

Сообщение о падении ракет распространилось 15 ноября на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России отрицает это и указывает, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.