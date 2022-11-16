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11:33, 16 ноября 2022Мир

Встречу Сунака и Си Цзиньпина на G20 отменили из-за инцидента в Польше

Встречу Сунака и Си Цзиньпина на G20 отменили из-за инцидента с ракетами в Польше
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Leon Neal / Reuters

Встречу премьер-министра Великобритании Риши Сунака и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 отменили. Об этом сообщила заместитель главы политической редакции The Guardian Джессика Элгот.

«Двусторонняя встреча Сунака с лидером Китая Си была отменена сегодня днем ​​из-за нехватки времени в связи с экстренным заседанием утром по поводу падения ракет в Польше», — написала журналистка на своей странице в Twitter.

Представитель МИД Китая Мао Нин призвал все стороны конфликта сохранять спокойствие, чтобы не допустить эскалации на Украине на фоне произошедшего инцидента.

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Ранее Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили инцидент с ракетой, упавшей на территории Польши, и выразили поддержку проводящемуся расследованию.

Сообщение о падении ракет распространилось 15 ноября на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России отрицает это и указывает, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.

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Глеб Бажуткин
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