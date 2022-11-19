Верхние слои атмосферы Земли начали сжиматься

Geophysical Research Letters: верхние слои атмосферы Земли начали снижаться и охлаждаться

Ученые из Исследовательского центра НАСА выявили, что верхние слои атмосферы Земли начинают опускаться из-за углекислого газа, что отразится на космическом околоземном мусоре. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Чем ближе к поверхности Земли находится скопление углекислого газа в атмосфере, тем более сильное повышение температуры это будет вызывать. Однако начиная с самых крайних слоев атмосферы — в мезосфере и нижней термосфере (MLT, которая начинается с 60 километров), углекислый газ начинает охлаждать эти участки, приводя их к сжатию.

В новой работе специалисты зафиксировали первые признаки сокращения верхних слоев атмосферы. Для этого были проанализированы данные о давлении и температуре со спутника NASA TIMED. За счет того, что последний солнечный цикл был слабоактивным, авторам удалось разделить влияние углекислого газа и солнечной активности.

Оказалось, что MLT снизился более чем на 1,3 километра в период с 2002 по 2019 год. По мнению исследователей, около 340 метров спада происходит из-за углекислого газа, и этот процесс, по всей видимости, будет постоянным. Кроме того, самая высокая высота мезосферы и нижней термосферы остыла на 1,7 градуса по Цельсию.

Охлаждение и сжатие MLT приведет к увеличению долговечности космического мусора на больших высотах, включая верхнюю термосферу, что создает риски для Международной космической станции (МКС) и других объектов на низкой околоземной орбите.

